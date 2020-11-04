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Rusya'da 24 saatte koronadan 389 can kaybı

Rusya'da 24 saatte koronadan 389 can kaybı
Rusya'da 24 saatte koronadan 389 can kaybı

Rusya’da korona virüs salgınında son 24 saatte 19 bin 768 yeni vak'a ve 389 kişinin hayatını kaybetmesi ile salgının başından bu yana ülkede en yüksek günlük vak'a ve can kaybı sayısına ulaşıldı.

Korona virüsün ikinci dalgasıyla mücadele eden Rusya'da günlük vak'a ve can kaybı sayılarında artışlar devam ediyor. Rusya Korona Virüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezi'nin açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte 19 bin 768 yeni vak'a tespit edilmesi ile toplam vak'a sayısı 1 milyon 693 bin 454'e ulaştı. Son 24 saatte 389 kişinin yaşamını yitirmesi ile toplam can kaybı sayısı ise 29 bin 217'ye yükseldi. Son verilerin ardından salgının başından bu yana ülkedeki en yüksek can kaybı olarak kayıtlara geçti.

Son 24 saat içinde Moskova'da 68, St.Petersburg'da 66, Rostov bölgesinde 15, Nizhny Novgorod ve Voronezh bölgelerinde 14, Moskova bölgesinde 13 kişinin yaşamını yitirdiği açıklanırken; diğer 49 bölgede ölümlerin sayısının 12'yi geçmediği rapor edildi.

Ülke genelinde 397 bin 306 kişinin tedavisinin devam ettiği, toplam 1 milyon 266 bin 931 kişinin iyileştiği açıklandı.

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