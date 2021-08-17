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Rusya'da 3 kişinin bulunduğu askeri nakliye uçağı düştü

Rusya'da 3 kişinin bulunduğu askeri nakliye uçağı düştü
Rusya'da 3 kişinin bulunduğu askeri nakliye uçağı düştü

Rusya'da içerisinde 3 kişinin bulunduğu IL-112V tipi askeri nakliye uçağının Moskova bölgesinde düştüğü bildirildi.

Rusya'da 3 kişinin bulunduğu askeri nakliye uçağı düştü - Tıkla İzle

Rusya'da IL-112V tipi bir askeri nakliye uçağı, Moskova'nın Kubinka bölgesindeki havaalanına inişi sırasında düştü. Rusya Birleşik Uçak Şirketi (OAK) tarafından yapılan açıklamada, uçağın geliştirildiği dönemdeki ilk prototip uçak olduğu ve içerisinde 3 personelin bulunduğu bildirildi. Açıklamada, "Ormanlık bir alana yakın noktadaki Kubinka havaalanına inişi sırasında eğitim uçuşu yapan IL-112V hafif nakliye uçağı düştü" denildi.
Kazada ölü ya da yaralı olup olmadığına ilişkin bilgi verilmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Erhan Altıparmak
 

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