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Rusya'da 41 kişinin öldüğü uçak kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Rusya'da 41 kişinin öldüğü uçak kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı
Rusya'da 41 kişinin öldüğü uçak kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Rusya’da 5 Mayıs 2019’da 41 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Rusya’da 41 kişinin öldüğü uçak kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı - Tıkla İzle

Rusya'da Moskova-Murmansk seferini yapmak üzere 78 yolcusuyla Şeremetyevo Havalimanı'ndan kalkan Rus Aeroflot firmasına ait SSJ-100 tipi yolcu uçağı, kısa süre sonra dönmek zorunda kaldığı havalimanına acil iniş yaparken arka kısmı alev almıştı. Başkent Moskova'da 5 Mayıs 2019'da acil iniş yaparken alev alan yolcu uçağında bulunan 41 kişinin hayatını kaybettiği kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Kazayı soruşturan uzmanlar, pilotun hatalı olduğu yönünde şüphelerinin olduğunu açıklamış, ticari uçuş yapan pilotların otomatik pilot sistemine çok fazla güvendiklerini ifade etmişlerdi. Kazada yaralanarak hastaneye kaldırılan Kaptan Pilot Denis Evdokimov, uçağı otomatik pilotla indirdiği iddialarını reddetmişti.

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