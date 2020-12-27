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Rusya'da 60 yaş üstüne aşılama başlıyor

Rusya'da 60 yaş üstüne aşılama başlıyor
Rusya'da 60 yaş üstüne aşılama başlıyor

Rusya Sağlık Bakanlığı Covid-19’a karşı 60 yaş üstüne aşılamanın 28 Aralık tarihinde başlanacağını duyurdu.

Rusya'nın tüm bölgelerinde sağlıkçılar, öğretmenler ve askerlere aşı uygulaması devam ederken, 18 ile 60 yaş risk grubundaki kişilere de aşı uygulanmaya devam ediyor.

Rusya Sağlık Bakanı Mikhail Muraşko yaptığı son açıklamada, yarından itibaren 60 yaş üstü kişilere de Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V aşısının uygulanmaya başlanacağını duyurdu. Muraşko aşının 60 yaş üstüne uygulanmasında herhangi bir sakınca olmadığını belirterek, klinik deneylerde aşının etkinlik oranının da 60 yaş üstü kişilerde yüzde 90'ın üzerinde olduğunu ifade etti.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin de kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada belediyenin internet sitesi üzerinden 60 yaş üstü kişilerin kayıt olup Moskova'daki aşı kliniklerinden ücretsiz aşı olabileceğini belirtti.

Erhan Altıparmak
 

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