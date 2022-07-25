Rusya'da 92 Ukrayna askeri 'insanlığa karşı suçtan' tutuklandı

Rusya Devlet Soruşturma Komitesi Başkanı Alexander Bastrykin, Rusya'nın Ukrayna'da sürdürdüğü operasyonlar çerçevesinde şu ana kadar bin 300'den fazla cezai soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Rusya tarafından Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne mensup 92 askerin tutuklandığını belirten Bastrykin, 51'i asker 96 kişinin de arananlar listesinde bulunduğunu söyledi. Bastrykin ayrıca, Ukraynalıların “insanlığın güvenliğine ve barışa karşı suçlara” karıştığını da sözlerine ekledi.

Ukrayna'da da soruşturmalar sürüyor

Ukrayna'da sürdürülen soruşturmalara dair Kiev'den yapılan açıklamada ise, Rusya'nın 24 Şubat'ta başlattığı saldırılardan bugüne dek 21 binden fazla savaş ve saldırganlık suçu incelemesinde bulunulduğu belirtilmişti.

Mayıs ayında Ukrayna'da ilk savaş suçu davası görülmeye başlanmış ve mahkeme, 1 sivili öldürdüğü gerekçesiyle Rus askere ömür boyu hapis cezası vermişti.

Uluslararası Ceza Mahkemesi, Ukrayna'yı “savaş sahnesi” olarak nitelendirmiş, araştırmacılardan ve adli tıp uzmanlarından oluşan uzmanları Ukrayna'ya göndermişti.