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Rusya'da Anayasa değişikliği 4 Temmuz'da yürürlüğe girecek

Rusya'da Anayasa değişikliği 4 Temmuz'da yürürlüğe girecek
Rusya'da Anayasa değişikliği 4 Temmuz'da yürürlüğe girecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz günlerde halk tarafından onaylanan Anayasa değişikliğine ilişkin kararnameyi imzaladı. Anayasa değişikliği 4 Temmuz’da yürürlüğe girecek.

Rusya'da geçtiğimiz günlerde sonuçlanan Anayasa değişikliği referandumunda halkın yüzde 77.9'u değişikliğe “evet” demiş, yüzde 21.2'si ise karşı çıkmıştı. Kremlin Basın Servisi, tarafından yapılan açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Anayasa değişikliğine ilişkin kararnameyi imzaladığı aktarıldı. Ofis, değişliklerin 4 Temmuz tarihinde yürürlüğe gireceğini duyurdu.

Öte yandan yapılan Anayasa değişikliği ile Putin'in 2036 yılına kadar tekrardan başkanlığa aday olabilmesinin önü açıldı.

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