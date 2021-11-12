Rusya'da aşı sertifikasını zorunla hale getirecek yasa tasarısı parlamentoya sunuldu

Rusya'da korona virüs vaka sayısı ve Covid-19 kaynaklı can kaybında art arda rekor kaydedilmesi üzerine hükümetten yeni adımlar gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e sunduğu raporda ülkede aşılanması gereken 90 milyon kişiden henüz 22 milyonunun hiç aşı yaptırmadığını, 9 milyon kişinin de 2. dozu yaptırmadığına dikkat çeken Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova bugün gazetecilere yaptığı açıklamada, aşı sertifikasının ülkede zorunlu hale geleceğini söyledi.

Özellikle ulaşımda ve topluma açık alanlarda sertifika sunulması gerektiği konusunda yasa tasarısı hazırlandığını söyleyen Golikova bu tasarının geçmesi halinde 1 Şubat 2022'ye kadar herkesin aşı sertifikası oluşturması gerektiğini ifade etti. Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'ya gönderilen yasa tasarısının detayları hakkında konuşan Golikova, "Rus halkına aşılanması ve gerekli belgelerini hazırlaması için süre tanınıyor. Tüm bileşenlerle birlikte hazırlanan sertifikaların zorunlu kullanımı 1 Şubat 2022'de yürürlüğe girecek" dedi. Golikova ayrıca, aşı sertifikalarının pasaportlara da işlenmesi gerektiğini ifade ederken halkın son günlerde aşı olmak için talebinin arttığını da belirtti.

Putin, daha tehlikeli korona virüs türlerinin ortaya çıkacağını söyledi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün gerçekleşen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) forumunda korona virüs salgını ile ilgili düşüncelerini aktardı. Korona virüs salgınına karşı zafer elde etmekten çok uzak kalındığını söyleyen Putin, "Korona virüsün yenilmeye niyeti yok. Bu salgının ve hatta daha tehlikeli mutasyonlarının ortaya çıkması mümkün. Bu nedenle gevşemeden salgınla mücadelede zayıflamamak, salgına karşı gerekeni yapmak hayati önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı.

“Putin aşı olduktan sonra antikor seviyesi yükseldi”

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov ise bugün gazetecilere verdiği demeçte, Putin'in yeniden aşı olup olmayacağı ile ilgili soruşan soruya cevap verdi. Putin'in, aşı olduktan sonra sürekli antikor seviyesinin yüksekliğinden sıklıkla bahsettiğini söyleyen Peskov, Rus liderin yeniden aşılanmasına doktorların karar vereceğini ve bunu da Putin'in kendisinin kamuoyuna duyuracağını ifade etti.

Erhan Altıparmak