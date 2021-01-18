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Rusya'da aşılama kampanyası başladı

Rusya'da aşılama kampanyası başladı
Rusya'da aşılama kampanyası başladı

Rusya tarafından yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı geliştirilen Sputnik V aşısının riskli kategorideki insanlara uygulanmasının ardından genel aşılama bugün başladı.

Rusya'da Aralık ayının başında askerler, sağlık çalışanları, öğretmenler ve 65 yaş üstü kişilere uygulanan Sputnik V aşısı, Rusya Devleti Vladimir Putin'in talimatıyla bugün halkın geneline uygulanmaya başladı. Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, şuanda halka Sputnik V aşısı yapıldığını sonraki süreçlerde ise Rusya'nın geliştirdiği diğer aşıların da uygulanabileceğini söyledi.
Öte yandan, Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko şuana kadar 1 milyon 500 bin civarında aşı yapıldığını açıklamıştı.

Erhan Altıparmak
 

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