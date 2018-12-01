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Rusya'da askeri araçları taşıyan tren devrildi

Rusya'da askeri araçları taşıyan tren devrildi
Rusya'da askeri araçları taşıyan tren devrildi

Rusya’nın Omsk bölgesinde ağır zırhlı askeri teçhizatları taşıyan tren devrildi.

Rusya'nın Omsk bölgesinde Sverdlovsk demiryolunun 537 kilometresinde yaşanan kazada askeri tank, piyade araçları, ağır ve hafif zırhlı araçlar ve akaryakıt tanklarını taşıyan tren devrildi. Kazada 21 vagon devrilirken, 71 vagon raylardan çıktı. 50 vagon ise raylarda kaldı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.
Akaryakıt tanklarının patlamaması için bölgede geniş güvenlik önlemleri alınıp tanker kapakları kontrol altında tutularak tahliye edildi. 7 bölgenin tren hatları kaza nedeniyle çalışamaz hale geldi. Kaza nedeniyle soruşturma başlatıldı.  

Erhan Altıparmak
 

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