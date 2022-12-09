Rusya'da AVM'de yangın: 1 ölü

Başkent Moskova'ya bağlı Himki kentinin en büyük alışveriş merkezi Mega Himki'de yerel saatle 06.00 sıralarında yangın çıktı. Alışveriş merkezinde "OBİ" adlı mağazada başlayan yangına ilk etapta 11 yangın söndürme aracı ve 30 itfaiyeci müdahale etti. Yangın sırasında patlamalar meydana gelirken, ilerleyen saatlerde alevler 18 bin metrekarelik alana yayıldı. Takviye kuvvetlerin de gönderildiği yangında binanın çatı kısmı tamamen yandı. Moskova Bölge Valisi Andrey Vorobyov, ilk bilgilere göre 1 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Erhan Altıparmak



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