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Rusya'da batan geminin mürettabatı ölümden kıl payı kurtuldu

Rusya'da batan geminin mürettabatı ölümden kıl payı kurtuldu
Rusya'da batan geminin mürettabatı ölümden kıl payı kurtuldu

Rusya’da su altı tarama gemisi kıyıya çekildiği sırada batarken, gemi kaptanı ve bir personel son anda kurtarıldı.

Rusya'da batan geminin mürettabatı ölümden kıl payı kurtuldu - Tıkla İzle

Rusya'da Volga nehri kıyılarındaki Podzhabny adası etrafında su altında tarama işi yapan “Barrakuda” adlı gemi kıyıya götürüldüğü sırada su almaya başladı. Gemi mürettebatı durumu kıyıdaki kurtarma ekiplerine bildirdi.

Bunun üzerine limandaki ekipler sürat teknesiyle bölgeye ilerlerken, su alan gemi ise batmaya başladı. Çaresiz kalan kaptan ve gemi personeli, geminin su üstünde bulunan bölüme çıkarak kurtarılmayı bekledi.

Gemi tamamen suya gömüldüğü sırada gelen kurtarma ekipleri, kaptan ve personeli son anda kurtarmayı başardı.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, kurtarılan 2 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu, geminin batma nedeninin tespit edilmesi için olay yerine ekip gönderildiği duyuruldu. Bölge savcılığının da olayla ilgili ayrıca soruşturma başlattığı aktarıldı.

 Erhan Altıparmak

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