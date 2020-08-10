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Rusya'da benzin istasyonunda LPG tankı patladı: 4 yaralı

Rusya'da benzin istasyonunda LPG tankı patladı: 4 yaralı
Rusya'da benzin istasyonunda LPG tankı patladı: 4 yaralı

Rusya’nın Volgograd kentinde bir benzin istasyonunda bulunan LPG tankı patlayınca ortalık savaş alanına döndü.

Rusya'da benzin istasyonunda LPG tankı patladı: 4 yaralı - Tıkla İzle

Rusya'nın Volgograd kentinde bir benzin istasyonunda bulunan LPG tankında patlama meydana geldi. Benzin istasyonundaki LPG tankının patlamasıyla alevler metrelerce yükseldi. Patlama nedeniyle kentin hemen hemen her noktasında maddi hasarlar oluşurken, birçok araç da kullanılamaz hale geldi. Patlama sonucu benzin istasyonunda bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar bölgedeki hastanelere sevk edilirken, durumlarının ağır olduğu aktarıldı.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığına bağlı kurtarma ekipleri ve itfaiye araçları, bölgede yangın söndürme ve enkaz kaldırma çalışmalarını sürdürüyor. Bölgedeki caddeler araç trafiğine kapatılarak, yeni bir patlama ihtimaline karşı herkesin evlerinde bulunmaları yönünde uyarılar yapıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Erhan Altıparmak
 

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