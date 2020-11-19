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Rusya'da binanın üstünden düşen beton parçasından saniyelerle kurtuldu

Rusya'da binanın üstünden düşen beton parçasından saniyelerle kurtuldu
Rusya'da binanın üstünden düşen beton parçasından saniyelerle kurtuldu

Rusya’da bir adam, evinin önünde duran otomobilini temizlerken binanın üst kısmından beton parçası düştü. Şanslı adam, saçaktan kopan kocaman beton parçasından son anda kurtuldu.

Rusya'da binanın üstünden düşen beton parçasından saniyelerle kurtuldu - Tıkla İzle

Rusya'nın Vladivostok şehrinde gece saatlerinde başlayan aşırı tipi ve kar yağışı nedeni ile kentin belli bölgelerinde günlük hayat olumsuz etkilenirken, pek çok araba kar altında kaldı. Sabah saatlerinde, kimliği açıklanmayan bir adam evinin önünde park halinde duran otomobilinin üzerindeki karı temizlemeye indi. Arabasını temizlerken bir süre sonra yukarıdan sesler geldiğini fark eden adam, binanın çatısından kopan büyük beton parçasını görerek geriye çekildi. Adam ezilmekten son anda kurtulurken, beton parçası arabasının üzerine düştü. Araç, darbenin etkisiyle neredeyse ortadan ikiye ayrılarak kullanılmaz hale geldi.

Adamın kurtuluşu ve arabasının paramparça olduğu anlar binanın güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Olayın ardından bölgeye intikal eden polis ve uzmanların yaptığı ilk açıklamaya göre, beton parçası binanın en üst kısmındaki saçak olarak adlandırılan yerden koptu. Betonun saçaktan kopmasının ise, şiddetli kar ve tipi yağışları nedeniyle betondaki yumuşamadan ötürü gerçekleştiği bildirildi. Olay yerindeki incelemeler devam ediyor.

Erhan Altıparmak

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