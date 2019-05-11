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Rusya'da bir ayı kamyonet kasasından alet çantası çaldı

Rusya'da bir ayı kamyonet kasasından alet çantası çaldı
Rusya'da bir ayı kamyonet kasasından alet çantası çaldı

Rusya’da yol kenarına park eden kamyonetin kasasından alet çantası bir ayı tarafından çalındı.

Rusya'ya bağlı Kamçatka Adası'nda tadilat işleri yapan bir ekip, kamyonetle yola çıktı. Aracın arıza yapmasından dolayı yol kenarına park eden sahipleri kamyonetten biraz uzaklaştı. Bunun üzerine civardaki bir ayı kamyonete doğru gelmeye başladı. Aynın gelişini gören araç sahiplerinden biri kamerası ile onu çekmeye çalışırken ayı kamyonetin kasasındaki alet çantasını ağzına aldı. Bu sırada insanların kendisini izlediğini fark eden ayı, ağzındaki alet çantasıyla birlikte koşarak ormanın içerisine kaçtı. Video online platformlarda binlerce tık aldı.  

Erhan Altıparmak

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