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Rusya'da bir baba 6 çocuğunu rehin aldı

Rusya'da bir baba 6 çocuğunu rehin aldı
Rusya'da bir baba 6 çocuğunu rehin aldı

Rusya’nın Saint Petersburg şehrinde bir baba 6 çocuğunu rehin aldı.

Rusya’da bir baba 6 çocuğunu rehin aldı - Tıkla İzle

Rusya'nın Saint Petersburg şehrinde öğle saatlerinde yaşanan olayda 42 yaşındaki Denis Beltükov, 6 çocuğunu bulunduğu dairede rehin aldı. Bağırarak tehditler yağdıran baba, olay yerine sevk edilen polis birimlerinden, eşinin getirilmesini talep etti. Konuşmak için kendisine yaklaşan polislere ağır hakaretlerde ve tehditlerde bulunan baba bağırarak, “Yaklaşmayın yoksa öldürürüm herkesi” ifadelerini kullandı.

“Antidepresan ilaçları alıyordu”

Bir kurumda güvenlik görevlisi olarak çalışan şahsın 2 gün önce eşinin şikayeti üzerine gözaltına alındığı ancak daha sonra serbest bırakıldığı öğrenildi. Rus basınına açıklamada bulunan eşi, “Psikolog gözetimi altında ve antidepresan ilaçları kullanıyor. Bugün yemek hazırladıktan sonra beni evden kovdu ve böyle bir olaya girişti” şeklinde konuştu.

Polis ekiplerinin şahsı ikna çalışmaları halen devam ediyor.

Bekir Keskin

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