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Rusya'da bir eğitmen komutlara uymayan yunusa şiddet uyguladı

Rusya'da bir eğitmen komutlara uymayan yunusa şiddet uyguladı
Rusya'da bir eğitmen komutlara uymayan yunusa şiddet uyguladı

Rusya'da bir eğitmenin, komutlarına uymayan yunusa sopayla vurması ülkede tepkilere neden oldu.

Rusya'da bir eğitmen komutlara uymayan yunusa şiddet uyguladı - Tıkla İzle

Rusya'nın Ekaterinburg kentinde bir yunus eğitmeni, elindeki sopayla verdiği komutlara uymayan yunusa sopayla vurdu. Eğitmenin yunusa şiddet uyguladığı anlar anbean kayıt altına alınırken, eğitimin verildiği havuz yöneticileri görüntüleri incelemeye devam ettiklerini ve ilk incelemeler sonucunda eğitmenin yunusa değil sopayla suya vurduğunu tespit ettiklerini aktardı.

Rusya'daki insan hakları aktivistleri ise, yöneticilerin yunus eğitmenini korumaya çabaladıklarını savunarak, yerel hukuk birimleri tarafından görüntüleri incelemesini ve eğitmene karşı hukuki işlem başlatmasını talep etti.

Erhan Altıparmak

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