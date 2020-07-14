Rusya'da bir günde 6 binden fazla korona vak'ası

Korona virüs salgını etkisi devam ediyor. Kısa bir süre önce çeşitli ülkelerde düşüşe geçen korona virüs vak'a sayıları kısa sürede yeniden artışa geçti. Bazı ülkeler yeniden önlemleri sıklaştırma ve normal hayat dönmeyi durdurma kararı aldı. Rusya da bugün rekor sayıda korona virüs vak'a sayısı bildirdi. Ülkede bir günde 6 bin 248 korona virüs vak'ası tespit edilirken, toplam korona virüs vak'a sayısı 739 bin 947'ye yükseldi. Rus yetkililer, son 24 saatte de 175 kişinin hayatını kaybettiğini ve ülke genelinde korona virüse bağlı can kayıplarının 11 bin 614'e yükseldiğini açıkladı.