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Rusya'da bir otomobil kafede oturanların arasına daldı

Rusya'da bir otomobil kafede oturanların arasına daldı
Rusya'da bir otomobil kafede oturanların arasına daldı

Rusya'da bir otomobil, kafede oturan müşterilerin arasına daldı.

Rusya'da bir otomobil kafede oturanların arasına daldı - Tıkla İzle

Rusya'nın Kalingrad şehrinde süratle gelen bir otomobil, kafede 3 kişinin oturduğu masaya daldı. Bir anda ne olduğunu anlayamayan kafe müşterilerinden 2 kişi, masadan geri çekilerek ezilmekten kurtuldu. Aracın daldığı masanın ucunda oturan diğer kişi ise aracın sıkıştırmasıyla birlikte bankoyla masa arasında kaldı. Kafede bulunanlar araç sürücüsüne yönelerek aracın geri çekilmesi için uğraşsa da başarılı olamadı. Sürücünün alkollü olduğu anlaşılırken masa ile banko arasında sıkışan kişi, kendisinin bir zarar görmediğini söyleyerek önündeki içeceklerden içmeye başladı.

Yaşanan kazada alkollü olduğu belirtilen ve gözaltına alınan araç sürücüsüne ceza kesildi.

Erhan Altıparmak

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