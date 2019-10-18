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Rusya'da Birinci Petro dönemine ait sikkeler bulundu

Rusya'da Birinci Petro dönemine ait sikkeler bulundu
Rusya'da Birinci Petro dönemine ait sikkeler bulundu

Rusya'nın başkenti Moskova’da bir caddede yapılan kazı çalışmaları sonucunda Birinci Petro dönemine ait tarihi sikkeler bulundu.

Moskova Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Kostyanskiy Caddesi'nde yapılan kazı sonucu içerisinde metal madeni paraların olduğu seramik bir vazo bulundu ve bu paraların Büyük Petro lakabıyla tanınan Rus Çarı Birinci Petro dönemine ait olduğu tespit edildi. Açıklamanın devamında ise bulunan 92 adet madeni paranın beyaz metalden 1682-1712 yılları arasında basıldığı aktarıldı. Vazonun süslemelerinden ve boyasından yola çıkılarak 17. - 18. yüzyıl dönemlerine ait olduğu bildirildi.
Öte yandan, bu caddede geçtiğimiz aylarda yapılan kazılarda yine bir vazo bulunmuş ve içerisinden altın sikkeler çıkarılmıştı.

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