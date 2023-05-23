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Rusya'da casuslukla suçlanan Wall Street Journal muhabirinin tutukluluk süresi 3 ay uzatıldı

Rusya'da casuslukla suçlanan Wall Street Journal muhabirinin tutukluluk süresi 3 ay uzatıldı
Rusya'da casuslukla suçlanan Wall Street Journal muhabirinin tutukluluk süresi 3 ay uzatıldı

Rusya'da casusluk yaptığı gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderilen The Wall Street Journal gazetesinin Moskova bürosu muhabiri ABD vatandaşı Evan Gershkovich'in tutukluluk süresi 3 ay uzatıldı.

Rusya'da 30 Mart'ta ordunun sanayi kompleksi verilerini topladığı gerekçesiyle Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından Yekaterinburg kentinde gözaltına alınan ve 29 Mayıs'a kadar tutuklu kalmasına karar verilen The Wall Street Journal gazetesinin Moskova bürosu muhabiri ABD vatandaşı Evan Gershkovich, başkent Moskova'daki Lefortovo mahkemesinde hakim karşısına çıktı. Delillerin incelenmesi için görülen duruşma kapalı oturumla gerçekleşirken, ABD'li diplomatların mahkemeye katılımlarına izin verilmedi. Mahkeme, Gershkovich'in tutukluluk süresini 30 Ağustos'a kadar uzatılmasına karar verdi.

Erhan Altıparmak
 

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