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Rusya'da çocuk kampında yangın: 1 ölü, 12 yaralı

Rusya'da çocuk kampında yangın: 1 ölü, 12 yaralı
Rusya'da çocuk kampında yangın: 1 ölü, 12 yaralı

Rusya’nın Habarovsk bölgesinde 198 çocuğun kaldığı tematik çadır kampında çıkan yangın nedeniyle 11 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybederken, 3’ü ağır 12 çocuk yaralandı.

Rusya'nın Habarovsk bölgesinin Komsomolsk-na-Amure şehri yakınlarında 198 çocuğun kaldığı tematik bir çadır kampında yangın çıktı. “Yüzüklerin Efendisi” kitabından esinlenerek dekore edilen kampta öğrenciler uyurken çıkan yangında, 11 yaşındaki Sonya Valova hayatını kaybetti. Yangında kamptaki 26 çadırdan 20'si yanarken 12 çocuk yaralandı. Yangında yaralanan 3 çocuğun durumu ciddiyetini korurken yaralılardan birinin vücudunun yüzde 90'ının yandığı açıklandı. Yaralanan 4 çocuğun hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Kampta Yüzüklerin Efendisi kitabındaki hikayeleri canlandırarak çocukların yaz tatilinde güzel vakit geçirmesinin amaçlandığı biliniyor. Yetkililer olay yerinde inceleme başlatırken, yangına elektrikli ısıtıcının önünde kurumaya bırakılan kıyafetlerin neden olduğu düşünülüyor. Soleçiniy Belediye Başkanı Viktor Starkov basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “3 çocuğun durumu aşırı derecede ciddiyetini koruyor. Ciddi yanıkları var, yapay akciğer ventilasyonundalar” diye konuştu.  

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