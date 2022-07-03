İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Rusya'da çok sayıda patlama: 3 ölü, 4 yaralı

Rusya'da çok sayıda patlama: 3 ölü, 4 yaralı
Rusya'da çok sayıda patlama: 3 ölü, 4 yaralı

Rusya’nın Belgorod kentinde meydana gelen çok sayıda patlamada en az 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Rusya’da çok sayıda patlama: 3 ölü, 4 yaralı - Tıkla İzle

Rusya'nın Ukrayna sınırı yakınında bulunan Belgorod kentinde çok sayıda patlama sesi duyuldu. Belgorod Bölge Valisi Vyacheslav Gladkov sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, en az 11 apartman ile 39 evin zarar gördüğünü ve bunlardan 5'inin tamamen yıkıldığını söyledi. Sivil yerleşim alanında yaşanan patlamalarda en az 3 kişinin hayatını kaybettiğini ve 4 kişinin de yaralandığını belirten Gladkov, "Yaralılardan 2'si hastanede tedavi görüyor. Aralarından biri 10 yaşında çocuk. Doktorlar gerekli tüm müdahaleleri uyguluyor" dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığını da söyleyen Gladkov, “Muhtemelen hava savunma sistemleri çalıştı” açıklamasında bulundu.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.