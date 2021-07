Rusya'da Covid-19 can kaybı ve vaka sayılarında düşüş kaydedildi

Korona virüs (Covid-19) ile mücadele çalışmalarının hız kesmeden devam ettiği Rusya'da, yaz aylarına girilmesinden bu yana artmaya devam eden vaka ve can kaybı sayılarında ilk kez düşüş tespit edildi. Rusya Korona virüs ile Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada, dün kaydedilen Covid-19 verilerine göre 663 kişinin hayatını kaybetmesiyle uzun zaman sonra ülkede can kaybı sayında düşüş yaşandığı ifade edildi. Ayrıca, düne nazaran bugün Rusya'da can kaybı sayısının daha da düştüğü ve son 24 saatte 654 kişinin hayatını kaybetmesiyle, toplam can kaybı sayısının 138 bin 579'a yükseldiği bildirildi. Rusya'da vaka sayılarında da uzun zaman sonra düşüş yaşandığı ve son 24 saatte 24 bin 353 vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının ise 5 milyon 635 bin 294'e ulaştığı belirtildi.

Covid-19'un en etkili olduğu Moskova'da da sayılarda düşüş tespit edildi

Rusya'da Covid-19 salgınının en etkili olduğu Rusya'nın başkenti Moskova'da, dünden itibaren 106 kişi hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı sayısı 23 bin 1 olarak kayıtlara geçti. Moskova'da vaka sayılarında da gerileme gözlenirken, son 24 saatte 6 bin 557 yeni vaka tespit edilmesiyle kentte toplam Covid-19 vaka sayısı ise 1 milyon 394 bin 332'ye yükseldi.

Öte yandan, Rusya'da, yaz aylarına girilmesiyle Covid-19 vaka ve can kaybı sayılarında sürekli bir artış gözlemlenmişti. Geçtiğimiz haftadan itibaren ülkede, Covid-19 kaynaklı can kayıplarında tüm zamanların en yüksek sayıları kaydedilerek, 5 gün boyunca üste rekorlar kırılmıştı.



Erhan Altıparmak