Rusya'da, Covid-19 nedeniyle can kaybında yeni rekor

Rusya Korona Virüs ile Mücadele Merkezi, son 24 saatlik yeni verileri yayınladı. Buna göre son 24 saatte 37 bin 374 Covid-19 vakasının tespit edildiği ülkede, toplam vaka sayısı 9 milyon 219 bin 912'ye yükseldi. Başkent Moskova'da 4 bin 62, St. Petersburg'ta 2 bin 645, Samara bölgesinde bin 781 ve Kırım'da 878 yeni vaka kaydedildi.

Rusya'da günlük can kaybı sayısında 2 gündür rekor kırılmaya devam ediyor. Merkezin verilerine göre son 24 saatte toplam bin 251 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Başkent Moskova'da 94, St. Petersburg'ta 79 ve Krasnodar bölgesinde 65 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Son verilerle birlikte ülke genelinde salgının başından bu yana ölenlerin sayısı 260 bin 335'e ulaştı.

Rusya'da son 24 saatte iyileşenlerin sayısı ise 36 bin 414 olarak kaydedilirken salgının başından bu yana toplam 7 milyon 919 bin 250 kişi hastalığı yenerek taburcu oldu.

Erhan Altıparmak

