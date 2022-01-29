İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Rusya'da Covid-19 vaka sayısı ilk kez 100 bini geçti

Rusya'da Covid-19 vaka sayısı ilk kez 100 bini geçti
Rusya'da Covid-19 vaka sayısı ilk kez 100 bini geçti

Rusya’da Covid-19 vaka sayıları salgının başından beri ilk kez 100 bin sınırı aştı.

Rusya, Covid-19 salgınında yeni bir rekora imza attı. Ülkede salgının başından beri kaydedilen vaka sayılarında ilk kez 100 bin sınırı aşıldı. Son 24 saatte ait Covid-19 verilerine göre, ülkede 113 bin 122 yeni vaka tespit edildi ve toplam vaka sayısı da 11 milyon 615 bin 779'a yükseldi.

Rusya'da son verilerle birlikte 668 kişi hayatını kaybederken, Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin toplam sayısı 330 bin 111 oldu. Son 24 saatte 30 bin 10 kişinin iyileştiği Rusya'da toplam iyileşen sayısı da 10 milyon 189 bin 207'e ulaştı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.