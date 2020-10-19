Rusya'da Covid-19 vakalarında rekor artış

Rusya'da Covid-19 ile mücadele sürecinde günlük vakalarda rekor sayıya ulaşıldı. Rusya Kriz Merkezi yaptığı açıklamada, Rusya'da son 24 saat içinde 15 bin 982 Covid-19 vakasının tespit edilmesinin ardından pandeminin başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldığını bildirdi.

Son verilere göre, dünya Covid-19 bilanço sıralamasında 4. sırada bulunan Rusya'da toplam vaka sayısı 1 milyon 415 bin 316 olarak kayıtlara geçti.

Rus yetkililer daha önce yaz dönemi nedeniyle Covid-19 kısıtlamalarını hafifleterek, tekrardan sokağa çıkma yasağı koyma planlarının olmadığı açıklamıştı. Rusya'da bazı yetkililer ise yaşlıların kendini evlerinde izole etmeleri ve halkın olabildiğince iş yerleri yerine evlerinde çalışmaları için ısrar etmişti.