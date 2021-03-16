Rusya'da Covid-19'un Güney Afrika mutasyonu görüldü

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele eden Rusya'da, Güney Afrika'da ortaya çıkan mutasyonlu korona virüs görüldü. Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde tespit edilen vakalar üzerinde yapılan araştırma sonucu toplam 28 kişide virüsün İngiltere mutasyonu görüldüğü, Brezilya'da ortaya çıkan mutasyon ile karşılaşılmadığı belirtildi. Açıklamanın devamında, tehlikeli mutasyonlar arasında gösterilen Güney Afrika mutasyonunun ülkede ilk kez görüldüğü aktarılırken, bu mutasyonu taşıyan 2 kişinin izole edildiği öğrenildi. Rospotrebnadzor, 16 kişide ise korona virüsün farklı mutasyonlarının tespit edildiğini ve bu kişilerin de karantinaya alındığı kaydedildi.

Öte yandan devam etmekte olan araştırmada, ülkeye yurtdışından gelenler ve temasta bulundukları kişiler, tedaviye yanıt vermeyen hastalar, hastalığı ağır geçiren çocuklar da dahil olmak üzere toplam 8 bin 159 vakaya yer verildiği belirtildi.

Erhan Altıparmak

