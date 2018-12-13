Rusya'da DEAŞ operasyonu: 27 gözaltı

Rusya'nın başkenti Moskova'da Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), DEAŞ terör örgütüne finansman ve eleman desteği sağlama şüphesiyle takip ettiği kişilere yönelik operasyon düzenledi. Moskova, Çeçenistan, Dağıstan ve İnguşetya'da yapılan baskınlarda 27 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınanların 20'si ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. 7 şüpheli ise sorgularının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tutukluların topladıkları 38 milyon ruble (3 milyon TL) değerindeki parayı bankalar üzerinden Suriye'deki örgüte aktardıkları tespit edildi.