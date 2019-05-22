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Rusya'da DEAŞ'ın hücre evine operasyon

Rusya'da DEAŞ'ın hücre evine operasyon
Rusya'da DEAŞ'ın hücre evine operasyon

Rusya’da terör örgütü DEAŞ’ın tespit edilen hücre evine operasyon yapıldı. Teröristlerle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı.

Rusya'nın Volga nehri boyunda bulunan Vladimir Oblastında Rusya Federal İstihbarat Servisi (FSB) tarafından uzun süredir takip edilen 2 DEAŞ militanının yaşadığı hücre evine operasyon yapıldı. Sabah saatlerine doğru yapılan operasyonda Rus güvenlik güçleri tarafından önce mahalle boşaltıldı. Evin çevresi sarıldıktan sonra anons geçilerek teröristlerden teslim olunması istendi. DEAŞ militanları ise bu anonsa silahla ateş ederek karşılık verince eve operasyon yapıldı. Operasyon sırasında yüzü maskeli özel ekipler kullanıldı.

2 terörist ölü ele geçirildi 

Yapılan operasyona silahla ateş ederek karşılık veren DEAŞ militanlarının evine yapılan operasyonda 2 militan etkisiz hale getirilerek ölü olarak ele geçirildi. Operasyon sırasında evde silahlar ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Operasyon ile ilgili gün için yapılan açıklamada teröristlerin teslim olmayı reddettiği ve ateşle karşılık verdikleri için karşılık verildiği, teröristlerin başka ülkelerdeki terörist örgüt temsilcileriyle sürekli temas halde oldukları ve yakın zamanda Kolçugino şehrinde terörist eylem gerçekleştirme hazırlığında oldukları kaydedildi.

Operasyonların ardı arkası kesilmiyor 

Rus FSB tarafından yılbaşından beri Nisan ayında Çeçenistan'ın başkenti Grozni, Dağıstan'ın başkenti Mahaçkale, Tümen şehrinde, Mart ayında Stavropol, Samara şehirlerinde, Hantı-Mansiysk bölgesinde, Şubat ayından Adigey Özerk Cumhuriyeti'nin Nalçik şehrinde, Kabardey Balkar Özerk Cumhuriyeti'nde ve Dağıstan'da operasyonlar yapmış ve birçok DEAŞ militanı etkisiz hale getirilmişti.  

Erhan Altıparmak

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