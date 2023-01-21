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Rusya'da demiryolu tanklarında yangın

Rusya'da demiryolu tanklarında yangın
Rusya'da demiryolu tanklarında yangın

Rusya'nın Angarsk kentindeki petrol dolum tesisindeki demiryolu tanklarının dolumu sırasında yangın çıktı, 3 tank kullanılamaz hale geldi.

Rusya'da demiryolu tanklarında yangın - Tıkla İzle

Rusya'nın İrkutsk bölgesine bağlı Angarsk kentinin sanayi sitesindeki petrol dolum tesisinde demiryolu tankerlerinin dolumu sırasında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü, bölgeden yoğun duman yükseldi. Olay yerine Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi. Yangına 7 itfaiye aracı, 35 personelle müdahale edilirken, alevler yaklaşık 2 saat süren çalışmalarının ardından kontrol altına alınabildi. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'nın İrkutsk Bölge Ofisi tarafından yapılan açıklamada, 3 demiryolu tankının tamamen yandığı ve dolum tesisinin 400 metrekarelik alanının kullanılamaz hale geldiği aktarıldı. Yangının nedenine yönelik inceleme başlatıldı.

Erhan Altıparmak

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