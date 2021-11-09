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Rusya'da denizciler karaya oturan gemiden helikopterle kurtarıldı

Rusya'da denizciler karaya oturan gemiden helikopterle kurtarıldı
Rusya'da denizciler karaya oturan gemiden helikopterle kurtarıldı

Rusya'nın, Japon Denizi kıyılarında karaya oturan ve makine dairesi su alan konteyner gemisindeki 14 denizci helikopterlerle kurtarıldı.

Rusya'da denizciler karaya oturan gemiden helikopterle kurtarıldı - Tıkla İzle

Rusya'nın Primorski bölgesinin Nakhodka kentindeki Japon Denizi kıyılarında Panama bayraklı “Rise Shine” isimli konteyner gemisi dün akşam saatlerinde karaya oturdu.

Fırtınanın etkisiyle sürüklenen ve karaya oturan geminin gövde kısmında çatlaklar oluşması nedeniyle makine dairesinin su aldığı öğrenildi. Konteynerler ile kuru yük taşıyan gemideki 14 denizci mahsur kaldı.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı ekipleri, denizcileri kurtarmak için fırtınanın dinmesini bekledi. Sabah saatlerinde başlatılan kurtarma operasyonu kapsamında denizciler Mi-8 tipi helikopter ile halatlara bağlanarak gemiden alındı. Kurtarılan denizcilerinin tamamının yabancı uyruklu olduğu öğrenildi.

Rusya Ulaştırma Savcılığı 101 metre uzunluğu ve 19 metre genişliği olan geminin güvenlik mevzuatlarına uyup uymadığı konusunda soruşturma başlattı.

Erhan Altıparmak
 

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