Rusya'da denizdeki buzullar sahile vurdu

Rusya'nın Büyük Petro Körfezi'nin kuzeybatı kısmını oluşturan Amur Körfezi'nde yaşanan bir doğa olayı, ilginç manzaralara neden oldu. Denizin üstünde bulunan buzullar rüzgarın etkisiyle sahile doğru sürüklenmeye başladı. Buzulların ilerleyişi arttıkça kumsalda büyük buz kütleleri oluştu. Olayın görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi görürken, olayla ilgili açıklama yapan uzmanlar yaşanan olayın tehlike arz etmediğini, olağan bir durum olduğunu ve sadece güçlü rüzgarların nedeniyle buzulların sahile vurduğunu belirtti.

Erhan Altıparmak

