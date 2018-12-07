Rusya'da develer sirk kamyonunu devirdi

Rusya'nın Krasnodar bölgesine bağlı Novosibirsk şehrinde hayvanlarla gösteri yapan sirk ekibi daha sonra Soçi'ye geçerek bu bölgedeki son gösterisini tamamladı. Gösterinin ardından sirk ekibi hayvanları araçların kasalarına yükleyerek Rusya'nın kuzey doğu bölgelerinden olan İrkutsk bölgesine doğru hareket etti. Fakat yolculuk sırasında sirk kamyonunun kasasında bulunan Seryozha ve Slavik isimli develer hareket etmeye başlayınca sirk kamyonunun dengesi bozuldu. Şoför, aracı kontrol edemeyince sirk kamyonu bir hendeğe uçtu.

1 deve kazada öldü

Kazada sirk kamyonunun arkasında bulunan Seryozha isimli deve kamyonun altında kalarak öldü. Sirk kamyonunun kasasında bulunan diğer deve ise olay yerinden kaçtı. Kazanın ardından şoför hastaneye kaldırılırken kazadan korkarak kaçan deve polisler tarafından bir süre sonra bulundu. İrkutsk bölge polis departmanı deve arama çalışmalarını sosyal medya hesaplarından yayınladı.

Yapılan araştırmanın ardından sirk kamyonu şoförünün 20 saat boyunca uykusuz kaldığı, kamyon savrulunca develerin rahatsız olduğu için kamyonun dengesinin bozulduğu ve kazanın bu nedenle gerçekleştiği öğrenildi.

Erhan Altıparmak