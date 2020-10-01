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Rusya'da dikkatsiz kamyon sürücüsü canından oldu

Rusya'da dikkatsiz kamyon sürücüsü canından oldu
Rusya'da dikkatsiz kamyon sürücüsü canından oldu

Rusya’da kamyon sürücüsü yükünü boşalttıktan sonra damperi açık unuttu. Damperin üst geçidi devirmesi sonucu meydana gelen kazada kamyon sürücüsü ezilerek hayatını kaybetti.

Rusya'da dikkatsiz kamyon sürücüsü canından oldu - Tıkla İzle

Rusya'nın Ekaterinburg şehrinin Çelyabinsk yönündeki yan yolda bulunan bir şantiyeye yük boşaltan kamyon şoförü, damperi kapatmayı unuttu. Ana yola kadar bu şekilde gelen ve hızlanan sürücü, üst geçidi açık damperle devirdi. Kamyonun ön kısmı tamamen ezilirken, olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi ve ambulans sevk edildi.

Sürücü ezilerek öldü

Yapılan incelemeler sonucu kamyon sürücünün olay yerinde ezilerek hayatını kaybettiği belirlendi. Feci kazadan sonra Çelyabinsk-Ekaterinburg, M-5 karayolu uzun süre trafiğe kapatıldı. Ekipler tarafından yaklaşık 4 saat süren çalışmanın ardından yol trafiğe açılırken Ekaterinburg Soruşturma Ofisi tarafından yapılan açıklamada, üst geçitte hiçbir yayanın olmadığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.

Erhan Altıparmak

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