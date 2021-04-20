Rusya'da doğal gaz patlaması: 4 dairenin duvarları yıkıldı

Rusya'nın Nijni Novgorod şehrinin Margusha ilçesindeki Novoselova Caddesi üzerinde 8 dairesi bulunan 3 katlı bir binada doğal gaz patlaması meydana geldi. Patlamanın ardından binadaki 31 kişi kendi imkanlarıyla dışarıya çıktı. Patlamanın şiddetiyle 4 dairenin duvarlarının yıkılması sonucu 8 kişi ise enkaz altında kaldı. Olay yerine itfaiye, arama kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gece boyunca alevlere müdahale sürerken, yangının kontrol altına alınmasıyla birlikte duvarları yıkılan dairelere girilerek enkaz altında kalanların kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Enkaz altından 2 buçuk aylık bebek sağ çıkarıldı

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, arama kurtarma çalışmaları sırasında aynı aileden toplam 4 çocuğun enkaz altından çıkarıldığı, 3'ünün vücutlarında kırık ve yanıklar olduğu belirtildi. Ayrıca enkaz altından 2 buçuk aylık bir bebeğin de sağ olarak çıkarıldığı aktarıldı. Bebeğin vücudunda morluklar olduğu ve kafa travması geçirdiği ifade edilirken, çocukların hastanede tedavi altına alındığı ifade edildi. Diğer dairelerden de 4 kişinin enkazdan kurtarılmasıyla toplam 8 kişinin sağ olarak çıkarıldığı kaydedildi.

Nizhny Novgorod Bölgesi Valisi Gleb Nikitin, yangında zarar gören ailelere destek sağlanacağını duyurdu.

Patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Erhan Altıparmak

