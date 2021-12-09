Rusya'da dondurma fabrikasında yangın

Rusya'nın Novosibirsk kentine bağlı Krasnoobsk bölgesindeki 2 bin metrekarelik bir dondurma fabrikasının soğuk hava deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Sabah saatlerinde çıkan yangını söndürmek için bölgeye 58 itfaiye eri ve 17 yangın söndürme aracı sevk edildi.

Yangının bir anda büyümesi nedeniyle bölgede panik havası oluşurken alevlerin çevredeki diğer depolara sıçramaması için önlem alındı. Çevredekiler olay yerinden uzaklaştırılırken depoda küçük çaplı patlamalar meydana geldiği belirtildi. Ekipler yangına önce uzaktan daha sonra ise içeriden müdahale etti.

Yangın yaklaşık 2 saat sonra kontrol altına alınırken dondurma deposu tamamen küle döndü. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'ndan yangına ilişkin yapılan açıklamada, depodaki 3 güvenlik görevlisinin kendi imkanlarıyla yangından kurtulduğu ve ölen veya yaralananın olmadığı ifade edildi.

Erhan Altıparmak

