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Rusya'da düşen uçaktaki 28 kişiden 19'unun cansız bedenine ulaşıldı

Rusya'da düşen uçaktaki 28 kişiden 19'unun cansız bedenine ulaşıldı
Rusya'da düşen uçaktaki 28 kişiden 19'unun cansız bedenine ulaşıldı

Rusya’da dün düşen AN-26 tipi uçaktaki 28 kişiden 19’unun cansız bedenine ulaşıldı.

Rusya'nın Kamçatka bölgesindeki Petropavlovsk-Kamçatski'den kalkan AN-26 tipi uçak, Palana'ya inişe geçtiği sırada hava trafik kontrolü ile irtibatının kesilmesinin ardından düşmüştü.

Uçakta bulunan 22'si yolcu, 6'sı mürettebat olmak üzere 28 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı ekipleri, uçağın enkazının bulunduğu noktada kötü hava koşulları nedeniyle dün ara verilen arama kurtarma çalışmalarına bugün devam etti.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, bugün tekrar başlayan çalışmalarda şimdiye kadar 19 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu. Enkazdan çıkarılan cesetlerin çoğunun parçalanmış halde olduğunu belirten Bakanlık, cesetlerin adli tıp morguna götürüldüğünü ve otopsi ile kimliklerin belirleneceğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bölgeyi etkisi altına alan fırtına nedeniyle arama kurtarma çalışmalarında zorluklar yaşandığı, bu nedenle çalışmalara zaman zaman ara verildiği ifade edildi.

Erhan Altıparmak
 

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