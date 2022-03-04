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Rusya'da Facebook'tan sonra Twitter da yasaklandı

Rusya'da Facebook'tan sonra Twitter da yasaklandı
Rusya'da Facebook'tan sonra Twitter da yasaklandı

Rusya, Facebook’un ardından ülkede, Twitter’ın da yasaklandığını duyurdu.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından global sosyal medya şirketleri, Rus medyalarının sosyal medya hesaplarına kısıtlamalar getirdi. Kısıtlamalara karşı hamle de Rusya'dan geldi. Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor) akşam saatlerinde Facebook'a erişimin durdurulduğunu açıkladı. Bu duyurunun hemen ardından yapılan açıklamada Twitter'ın da ülkede yasaklandığı belirtildi. Aynı gerekçelerle kapatılan Twitter'a da erişim tamamen durduruldu.

Erhan Altıparmak

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