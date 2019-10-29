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Rusya'da fırtına köprü üstündeki tırı yan yatırdı

Rusya'da fırtına köprü üstündeki tırı yan yatırdı
Rusya'da fırtına köprü üstündeki tırı yan yatırdı

Rusya’da şiddetli fırtına nedeniyle köprü üstünde duran bir tır yan yattı. Kamyonu nehre düşmekten köprü bariyerleri kurtardı.

Rusya'ya bağlı Tataristan Özerk Cumhuriyeti'nin Zelenodolsky kentinde bulunan M7 karayolu üzerindeki Volga nehri üzerindeki köprüde şiddetli fırtına nedeniyle bazı araçlar köprü kenarına park etti. Bir tır sürücüsü yine fırtına nedeniyle ilerleyemeyince tırı yol kenarına park etti. Tam bu sırada fırtına şiddetini arttırınca tırın birbirine bağlı kasalarından biri yan yattı. Köprünün kenarındaki bariyerler ise kasanın tamamen yatmasını önlemenin dışında tırın nehir sularına düşmesinin de önüne geçti. Bu sırada köprüde çalışan işçiler yaşananları cep telefonlarıyla kaydetti.

Rusya'nın birçok noktasında fırtına nedeniyle hayat olumsuz etkilenirken Tataristan'da 38 bölgenin elektrikleri kesildi. Kazan Devlet Trafik Müşavirliği tüm sürücüleri kış lastiklerine geçmesi konusunda uyarırken önümüzdeki haftadan itibaren Rusya'nın birçok noktasında yoğun kar yağışı beklendiği açıklandı.

Erhan Altıparmak

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