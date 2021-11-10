Rusya'da günlük Covid-19 ölüm sayısında yeni rekor

Rusya'da korona virüs salgınında vaka ve ölüm sayılarındaki endişe verici artış sürüyor.

Rusya Korona Virüs Mücadele Merkezi tarafından yayınlanan verilere göre son 24 saatte ülke genelinde bin 239 kişi korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Bu sayı, salgının başından beri kayıtlara geçen günlük en yüksek can kaybı olurken, Covid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 250 bin 454'e ulaştı. Son 24 saatte en çok ölüm 98 ile başkent Moskova'da kaydedilirken, St. Petersburg'ta 82, Krasnodar'da 48, Stavropol'de 44 ve Nijniy Novgorod'ta 40 kişi virüse yenik düştü.

Son 24 saatte 38 bin 58 vaka

Rusya'da son 24 saate 38 bin 58 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 8 milyon 911 bin 713 oldu. En çok vaka 3 bin 927 ile yine başkent Moskova'da kayda geçti. Moskova'yı 2 bin 942 ile St. Petersburg, bin 785 ile Samara ve 811 ile Kırım takip etti.

Ülkede son 24 saatte 34 bin 565 kişinin iyileşmesi ile salgının başından bu yana iyileşenlerin sayısı da 7 milyon 654 bin 161'e ulaştı.



Erhan Altıparmak

