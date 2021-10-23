Rusya'da günlük Covid-19 vaka ve ölüm sayısında rekor

Rusya'da korona virüs salgınında günlük vaka ve ölüm sayısı bir kez daha rekor tazeledi. Rusya Korona Virüs ile Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre son 24 saatte bin 75 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Son 24 saatte en çok ölüm 82 ile başkent Moskova'da görülürken, St. Petersburg'ta 67, Krasnodar'da 42, Nijniy Novgorod'ta 42, Başkurdistan'da 35, Sverdlovsk ve Stavropol kentlerinde ise 34 ölüm yaşandı. Son verilerle birlikte toplam can kaybı sayısı 229 bin 528'e yükseldi. Ülkedeki günlük ölüm sayısı 5 gün üst üste rekor kırdı.

Günlük vaka sayısı da rekor kırdı

Rusya genelinde son 24 saatte 37 bin 678 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 8 milyon 205 bin 983'e ulaştı. Günlük vaka sayılarında yine başkent Moskova başı çekti. Moskova'da son 24 saatte 7 bin 803, St. Petersburg'ta 3 bin 360, Samara'da 997, Nijniy Novgorod'ta 761, Voronej Bölgesi'nde 729, Başkurdistan'da 667, Kırım'da 638, Perm'de 634 ve Sverdlovsk'ta 629 yeni vaka görüldü. Ülke genelinde günlük vaka sayısında da art arda 3 gün rekor seviyeye ulaşıldı. Rusya'da son 24 saatte iyileşenlerin sayısı ise 26 bin 77 artarak 7 milyon 143 bin 137'ye ulaştı.

1 haftalık tatil ilan edilmişti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, korona virüs salgınında vaka ve ölüm sayılarında yaşanan endişe verici artış üzerine 30 Ekim-7 Kasım arasında çalışanların maaşlarının ödenmesi şartıyla ülke genelinde tatil ilan edildiğini duyurmuştu.

Erhan Altıparmak