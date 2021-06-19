Rusya'da günlük vaka sayısı 18 bine yaklaştı

Rusya'da korona virüs salgınında günlük vaka sayısında keskin bir artış yaşanıyor. Her geçen gün artan vakalar nedeniyle başta Moskova olmak üzere ülkenin hemen hemen tüm bölgelerinde tedbirler arttırılırken, vakalarda düşüş kaydedilemiyor. Rusya Korona Virüsle Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre ülke genelinde son 24 saatte 17 bin 906 korona virüs vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 5 milyon 299 bin 215'e ulaştı. Son 24 saatte 466 kişinin de virüse yenik düşmesiyle toplam can kaybı sayısı 128 bin 911'e yükseldi. Son 24 saatte 10 bin 684 kişi iyileşirken, iyileşenlerin sayısı da günlük yeni vaka sayısının altında kaldı. Moskova son 24 saatte 9 bin 120 ile en çok vaka görülen kent olurken, onu 966 vaka ile St. Petersburg izledi.

"Delta mutasyonunun Rusya'da hızla yayılmaya başladığını tespit ettik"

Rusya'da vakalarda artış görülmesinin temel nedeni, korona virüs mutasyonlarına bağlanıyor. Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova dün akşam Rus basınına yaptığı açıklamada, ülkede vakalardaki artışların nedeninin farklı türdeki mutasyonların yayılması olduğunu belirterek, "Salgında dünya genelinde 4 ciddi mutasyonla karşı karşıyayız. Bunlar Alfa (İngiliz), Beta (Güney Afrika), Gama (Brezilya) ve Delta (Hindistan). Delta mutasyonunun Rusya'da hızla yayılmaya başladığını tespit ettik" dedi. Popova, "2 Haziran'dan itibaren bu mutasyon hızla yayılarak 13 bin kişiye bulaştı. Rehavete kapılan genç nesil, buna yol açmış olabilir" şeklinde konuştu.

Sağlık uzmanlarının gündemi "tam kapanma"

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin ise vakaların en yoğun olarak görüldüğü Moskova'da tedbirlerin sıkılaştırıldığını açıkladı. Sobyanin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Moskova'da en çok ilk olarak Hindistan'da ortaya çıkan Delta mutasyonunun etkili olduğunu ve vakaların yüzde 89.3'ünün Delta mutasyonundan oluştuğunu belirtti.

Alınan yeni önlemlere göre başta Moskova olmak üzere birçok kentte restoran, alışveriş merkezi, kafeler ve tüm kapalı alanların faaliyetlerini durdurmasına karar verildi. Rus uzmanlar, ülke genelinde tam kapanmanın uygulanması yönünde karar alınmasını talep ediyor.

Erhan Altıparmak