Rusya'da Haziran ayına kadar 40 milyon kişi aşılanacak

Rusya'nın geliştirdiği ilk korona virüs (Covid-19) aşısı olan Sputnik V aşısı başta Rusya'da olmak üzere birçok ülkede halka uygulanmaya devam ederken Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, Rusya'da aşı uygulamaları ile ilgili hedefleri açıkladı.

Rusya'da halka aşı uygulamasının devam ettiğini kaydeden Dmitriyev, "Aşı olmak isteyen herkesi aşılayacağız. Yaptığımız değerlendirmeye göre Haziran ayına kadar Rusya'da 40 milyon kişiye aşı uygulanacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Başta Rusya olmak üzere birçok ülkede Sputnik V aşısına olan güvenin arttığını belirten Dmitriyev, "Aşılanan kişilerde yan etkilerin görülmemesi sebebiyle aşıya olan güven artarken, aşı olmak isteyenlerin sayısı da arttı" dedi.

Rusya yılın ilk çeyreğinde 11 milyon EpiVakKorona aşısı üretecek

Rusya'nın ilk Covid-19 aşısı olan Sputnik V aşısından sonra Rusya Halk Sağlığı Kurumuna (Rospotrebnadzor) bağlı Vektor Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen EpiVakKorona aşısının seri üretimi ile ilgili hedefler de açıklandı. Vektör Araştırma Merkezi Müdürü Rinat Maksyutov yaptığı açıklamada, aşının seri üretimine başlandığını hatırlatarak, “Bu yılın ilk çeyreğinde 11 milyon doz aşı üretmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

EpiVakKorona aşısının ilk seri üretiminin dolaşıma gireceğini de duyuran Maksyutov, “Merkez tarafından Şubat ayı sonuna kadar 475 bin doz aşı üretimi yapıldı. 18 Mart tarihine kadar üretimi tamamlanan tüm aşıların dolaşıma girmesini hedefliyoruz. Mart ayında 1 milyon 500 bin doz aşı üreteceğiz. Ardından aşıya olan talebe göre aşının üretim hedeflerini belirleyeceğiz” dedi.

Rusya'nın geliştirdiği ikinci Covid-19 aşısı olan EpiVakKorona aşısı için birçok ülke ile görüşmelerin sürdüğü belirten Maksyutov, şuana kadar aşı için 45'ten fazla ülkeden talep aldıklarını kaydetti.

Sputnik V aşısına 44 ülkeden onay

Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V aşısı 44 ülke tarafından tescil edilirken, bu ülkelerin toplam nüfusu ise 1 milyar 100 milyonu aştı. Aşı, anlaşma yapılan ülkelere sevk edilmeye devam ederken, aşıyı tescil eden son ülke ise Laos oldu.

Rusya'da faaliyet gösteren Çumakov Merkezi tarafından geliştirilen 3. Covid-19 aşısı olan KoviVak aşısı için çalışmalar devam ederken, aşı geçtiğimiz Şubat ayının başında Rusya'da tescil edilmişti.

Erhan Altıparmak