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Rusya'da helikopter düştü, pilot öldü

Rusya'da helikopter düştü, pilot öldü
Rusya'da helikopter düştü, pilot öldü

Rusya’da askeri helikopterden çevirme zirai ilaçlama helikopteri Krasnodar bölgesinde tarım alanına düştü. Kazada pilot hayatını kaybetti.

1948 yılında tasarlanan 1961 yılında üretimine başlanan, Sovyetler Birliği'nin çöküşünden sonra ise sadece 3 adet kalan ve özel bir havacılık şirketi tarafından kullanılan Sovyetler efsanesi Mİ-2 tipi askeri helikopter, Rusya'nın Krasnodar bölgesinde düştü. Daha önce savaşlarda kullanılan helikopterin şirket tarafından zirai ilaçlama helikopterine çevrildiği öğrenilirken, pilot ilaçlama sırasında helikopterin kontrolünü kaybetmeye başlayınca sert iniş gerçekleştirmek üzereyken düşmenin gerçekleştiği belirtildi. Kazada pilot hayatını kaybetti.
Yaşanan helikopter kazasından sonra yapılan ilk incelemede, kazanın sebebinin mekanik veya hava koşullarına bağlı olmadığı, tamamen pilotaj hatası olduğu açıklandı.

Helikopterin düştüğü noktada yaşam alanlarının da bulunduğu fakat helikopterin tarım alanına düşmesi nedeniyle olay yerinde başka ölüm veya yaralanmanın olmadığı belirtildi.  

Erhan Altıparmak

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