Rusya'da huzurevi yangını

Moskova'daki Puşkin Caddesi'nde bulunan 450 metrekarelik özel bir huzurevinde yangın çıktı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığına bağlı çok sayıda itfaiye ve kurtarma ekibi olay yerine sevk edildi. Personellerin ve bazı huzurevi sakinlerinin kendi imkanlarıyla dışarı çıktığı, 7 kişinin alevler arasında mahsur kaldığı belirtildi. Yürütülen çalışmalar sonucu mahsur kalanlar da tahliye edilirken, 18'i personel toplam 48 kişinin yara almadan yangından kurtulduğu öğrenildi. Binanın tüm bölümlerine yayılan yangın, 2 saat sonra kontrol altına alındı.

Moskova Savcılığından yapılan açıklamada, tahliye edilenlerin başka bir yere gönderildikleri, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma açıldığı duyuruldu.

Rusya'da geçtiğimiz yılın Kasım ayında Başkurdistan Federal Cumhuriyetinde bir huzurevinde yangın çıkmış, 11 kişi hayatını kaybetmişti.

Erhan Altıparmak