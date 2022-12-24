Rusya'da huzurevinde yangın faciası: 20 ölü

Rusya'nın Kemerovo kentindeki bir huzurevinde gece saatlerinde yangın çıktı. Bölgeye Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'na bağlı yangın söndürme ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede büyürken, alevlere 80'den fazla personel ve 28 araçla müdahale edildi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre huzurevindeki 20 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı, 4 kişi ise kurtarıldı. Yaralılar hastanelerde tedavi altına alındı.

Kaçak işletiliyordu

Kemerovo Bölge Savcılığı yangınla ilgili soruşturma başlatırken, iki katlı binanın zemin katında dükkanların bulunduğu, 180 metrekarelik bir alana sahip olan üst katta ise yaşlıların kaldığı belirtildi. Huzurevinin kaçak olarak işletildiği, daha önce itfaiye ekiplerinin binaya inceleme yapmak için gittiği, ancak özel mülk olduğu gerekçesiyle binaya denetim için kimsenin giremediği öğrenildi.

Erhan Altıparmak

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