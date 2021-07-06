Rusya'da irtibatın kesildiği uçağın düştüğü bölge görüntülendi

Rusya'nın Kamçatka bölgesinde 22 yolcu ve 6 mürettebatı taşıyan AN-26 tipi uçağın Palana'ya inişe geçtiği sırada düşmesi sonucu meydana gelen kazanın detayları netleşiyor. Rusya Acil Durumlar Bakanlığına bağlı ekipler tarafından helikopterle yürütülen çalışmalarda uçağın Palana'daki havaalanına 4-5 kilometre mesafedeki kayalık alanda düştüğü bölge görüntülendi.

Ekipler tarafından çekilen videoda, uçağın çarptığı kayalık alanın renginin siyaha döndüğü görüldü. Ayrıca olay yerinde arama kurtarma çalışmalarına ara verildiği, sabah saatlerinde yeniden devam ettirileceği aktarıldı.

"Uçaktakilerin tamamı hayatını kaybetti"

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya) tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre düşen uçağın enkazının Palana Havaalanı'na 4-5 kilometre uzaklıktaki deniz kıyısında olduğu tespit edilmişti.

Kamçatka Havacılık Ajansı Genel Müdürü Alexei Khrabrov ise enkaza havadan yapılan incelemeler sırasında ulaşıldığını, uçağın kanat kısımlarının farklı bir noktada, ana gövdesinin ise deniz kıyısındaki bir noktada bulunduğunu vurgulamıştı. Khrabkov, ilk belirlemelere göre şu ana kadar uçakta bulunan 6'sı mürettebat toplam 28 kişinin hayatını kaybettiğini belirtmişti.

Erhan Altıparmak

