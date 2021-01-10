İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Rusya'da kaçak huzurevinde yangın: 7 ölü

Rusya'da kaçak huzurevinde yangın: 7 ölü
Rusya'da kaçak huzurevinde yangın: 7 ölü

Rusya’da kaçak işletildiği belirlenen bir huzurevinde çıkan yangında 7 kişi hayatını kaybetti.

Rusya'da kaçak huzurevinde yangın: 7 ölü - Tıkla İzle

Rusya'ya bağlı Tümen Bölgesi'ndeki Borovsky kasabasında bulunan bir evde yangın çıktı. Ahşap yapılı binada çıkan yangın yoğun çabalar sonucu söndürüldü. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yangına zamanında müdahale edilmesine rağmen 7 kişinin zehirlenerek öldüğü kaydedildi. Evde yaşayanların ilerlemiş yaşlarda olduğu belirlenirken yapılan araştırmada evin kaçak huzurevi olarak işletildiğinin belirlendiği ve resmi kurumda evin huzurevi olarak işletilmesine ilişkin müracaat ve evrak bulunmadığı ifade edildi.

Öte yandan evde yaralı olarak kurtarılan 3 kişinin hastanede tedavi altına alındığı açıklanırken yangına ilişkin geniş çaplı soruşturmanın başlatıldığı duyuruldu.

Erhan Altıparmak
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.