Rusya'da kan donduran kadın cinayeti

Krasnodar şehrinde 32 yaşındaki Akşin Kuşeynov, kendisini aldattığından şüphelendiği sevgilisi Viktoria Makarova'nın evine gitti. Kapıyı açan Makarova'ya saldıran zanlı, genç kadının o sırada evde bulunan 9 yaşındaki kardeşini de bağladı. İlk olarak sevgilisini banyoya sokan Kuşeynov, burada kadına uzun süre işkence etti. Kuşeynov, sevgilisinin küvetin içindeki cansız bedenini ve kendisini kayda aldıktan sonra genç kadının 9 yaşındaki kardeşini de işkence ederek öldürdü. Her 2 cinayeti de soğukkanlılıkla işleyen saldırgan bir süre sonra evden çıkarak aracına bindi. Evde çektiği görüntüleri ise sosyal medya hesabında paylaştı.

Olay yerinden uzaklaşan saldırganın arabasının, Tuapse kentindeki Dzhubga isimli sahil kasabasında olduğu tespit edildi. Dzhubga'ya ulaşan polis, katile dair herhangi bir iz bulunamaması üzerine adamın denize atlamış olabileceği üzerinde durarak, denizde ve bölgede arama çalışmaları başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı duyurulurken, cesetler otopsi için morga götürüldü.

Erhan Altıparmak

