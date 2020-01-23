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Rusya'da kar fırtınası görüntülendi

Rusya'da kar fırtınası görüntülendi
Rusya'da kar fırtınası görüntülendi

Rusya’da bir kentin üzerine dalga dalga bulutlar ile gelen kar fırtınası müthiş görüntüler ortaya çıkardı.

Rusya'da kar fırtınası görüntülendi - Tıkla İzle

Rusya'nın Tver şehrinde dün başlayan kar yağışı sırasında şaşırtan görüntüler ortaya çıktı. Şehirde parçalı bulutlu bir hava hakimken öğle saatlerinde bir anda büyük bir bulut kütlesi belirdi.

Yavaş yavaş kentin üzerine gelen bulutlar yaklaşık 40 saniyede tüm şehrin üzerini kaplayarak büyük bir kar yağışı başlattı. Kar yağışı bir anda tüm kent üzerinde hakim oldu.

Yaşanan ilginç doğa olayını görüntüleyen bir aile görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Rus medyası görüntüleri paylaştıktan sonra görüntüler en çok izlenenler arasına girdi.

Erhan Altıparmak
 

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